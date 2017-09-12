В Алматинской области начались съемки фильма «WELCOME to ZHETYSU»

Сегодня в Талдыкоргане начался первый съёмочный процесс фильма, передаёт Zakon.kz.

Чтобы поддержать инициативную молодёжь, заместитель главы Алматинской области Жаксылык Омар посетил площадку, где проходили съемки. Также он побеседовал с актерским составом и пожелал творческой группе успехов в начинаниях. Затем замакима области побывал на брифинге службы коммуникаций.

В пресс-конференции также приняли участия сценарист картины Адилет Жумабек и одна из главных героинь Салтанат Кудайбергенова.

Создатели картины уверяют, что фильм станет видеовизиткой Жетысуского края.

- Мы через это кино хотим показать людям все туристические отрасли нашего региона. Сейчас во всех областях, везде ведутся значимые проекты по реализации программной статьи Лидера Нации «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Это для нас первый проект, можно сказать, что это исторический момент для нашего региона. Поэтому мы подержали идею нашей молодежи. Для воплощения этой идеи мы пригласили талантливых людей киноиндустрии. Как я упоминал ранее, мы первый раз пробуем донести до граждан программу «Рухани Жaңғыру» через такой формат. И мы глубоко убеждены, что первый блин не будет комом, - отметил Жаксылык Омар.

В фильме присутствуют не только элементы внутреннего туризма, но и моменты воспитательного характера для молодежи. Кроме того, отметим , что актеров выбирали через кастинги. И среди них много студентов и непрофессиональных артистов.

Напомним, планируют презентовать фильм в начале декабря текущего года.

Подчеркнем, что фильм будет снят в комедийном жанре, а также он на казахском языке. Планируют кинокартину транслировать на местных и республиканских каналах.