В Уральске пройдут праздничные мероприятия, посвященные вековому юбилею областных газет

14 сентября 2017 года в городе Уральске пройдут праздничные мероприятия, посвященные 100-летнему юбилею областных газет «Орал өңірі» и «Приуралье».

Мероприятия, реализуемые в рамках программы «Рухани жаңғыру», дают свои результаты. В рамках проекта организовываются новые проекты и мероприятия, направленные на возрождение духовности и культуры казахского народа.

Так, в рамках программы 14 сентября 2017 года в городе Уральске пройдут праздничные мероприятия, посвященные 100-летнему юбилею областных газет «Орал өңірі» и «Приуралье».

В первой половине дня планируется проведение "круглого стола" по вопросам изучения истории печати с участием ученых из города и регионов страны, занимающихся исследованием истории печати.

В ходе мероприятия будут обсуждены вопросы исследования истории печати, также состоится презентация специально созданного сайта «1911kz».

После обеда в Западно-Казахстанском областном казахском драматическом театре состоится торжественное мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею областных газет «Орал өңірі» и «Приуралье».

Во время торжества будут подведены итоги и награждение победителей и призеров республиканского конкурса «Нарын құмын аңсаған Қайрат ақын», посвященного 80-летию известного поэта Кайрата Жумагалиева и 100-летию областных газет, и конкурса курсовых работ среди студентов и магистрантов.

В торжественном мероприятии примут участие руководство области, представители Министерства информации и коммуникаций РК, а также главные редакторы ведущих республиканских и региональных печатных изданий.

ДЛЯ СПРАВОК:

Областная газета в разные годы выходила под названиями "Хабар-Известия" (1918-1919), «Дұрыстық жолы» (1919), «Сахара таңы» (1920), «Қызыл ту» (1920-1930), «Екпінді құрылыс» (1931-1957), «Октябрь туы» (1958-1964), «Орал өңірі» (с 1964 года).

ТОО «Жайык Пресс» достигло поставленной цели - исследовать вековую историю и собрать подшивку за 100 лет областных газет.

В результате скрупулёзной работы собраны и изданы книги «Қазақстан» и «Ұран», «Хабар-Известия», «Киргизская правда» - «Қазақ дұрыстығы», «Дұрыстық жолы», «Ұшқын» (прародительница республиканской газеты «Егемен Қазақстан»).

Также к 25-летию Независимости страны выпущена хронологическая летопись региона за четверть века - с 16 декабря 1991 года по 2016.

Немалым достижением является то, что за последние пять лет медиахолдингом издана 10 книг, посвященных истории печати. В текущем году подготовлена книга, в которую вошли избранные статьи газеты «Қызыл ту».

Также полностью собрана столетняя подшивка областных газет, которая выставлена в специальном помещении, среди которых имеются и газеты, изданные на латинском алфавите.

Согласно проекту Президента Казахстана "Цифровой Казахстан", создана и вековая электронная подшивка.