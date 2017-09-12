В ЮКО Местной полиции вручены ключи от 143 служебных автомобилей

Сегодня сотрудникам местной полиции Южно-Казахстанской области вручили ключи от 143 служебных автомобилей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

В мероприятии, организованном в рамках исполнения Плана Нации – 100 конкретных шагов по реализации Пяти институциональных реформ Главы государства, принял участие аким области Жансеит Туймебаев, который вручил ряду сотрудников правоохранительной отрасли ключи от автомашин.





«Народ возлагает большое доверие службе Местной полиции, созданному по инициативе Главы государства. Поэтому Вы должны успешно реализовывать задачи на пути обеспечения общественного порядка и безопасности граждан. Перед местной исполнительной властью и полицией поставлены общие задачи, и на сегодняшний день многие проекты реализуются совместно. Убежден, что поддержка, оказанная местной полицейской службе со стороны местной исполнительной власти, окажет положительное влияние на сокращение правонарушений, сохранение общественной и дорожной безопасности», - сказал глава региона.





Новые автомобили позволят защитникам правопорядка достойной выполнять свой служебный долг, выявлять правонарушения и раскрывать преступления, в целях сохранения общественной безопасности граждан. В соответствии с 30 шагом Плана Нации, на укрепление материально-технического состояния местной полиции акиматом области выделено 2,5 млрд тенге на приобретении данных автомобилей марки «JAS S5» и LADA 21214-Нива.





Кроме того, с поздравительной речью выступили секретарь областного маслихата Кайрат Балабиев и председатель Совета ветеранов ОВД Сержан Турсынбеков, которые пожелали работникам дальнейших успехов и выразили уверенность на дальнейшее повышение качества работы. Также вместе с акимом области они осмотрели служебные автомашины. Затем участники и гости торжественного мероприятия стали свидетелями торжественного парада личного состава.





Стоит отметить, что на сегодняшний день в результате проведенной работы в целом по области количество правонарушений снизилось на 16 процентов, особо тяжких преступлений на 4%, тяжких преступлений на 15,6%. Кроме того, на 23% снизилось количество преступлений, совершаемых в общественных местах и на улицах.





Фото Самата Мырзалиева