Дана Борисова довела до истерики Леру Кудрявцеву
Дана Борисова впервые после долгого отсутствия в столице стала гостем очередного ток-шоу.
В московскую студию телеведущая прибыла прямым рейсом с Самуи, где проходила лечение в местном наркологическом реабилитационном центре.
Дана Борисова решила поделиться с ведущей Лерой Кудрявцевой своей историей, однако вопросы для гостьи программы оказались слишком откровенными. Дана едва не сорвала съёмки шоу, отказываясь обсуждать своё пристрастие к запрещённым веществам и свою семью.
Не выдерживая накала, Борисова срывала свой гнев на Леру Кудрявцеву и несколько раз покидала студию.
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