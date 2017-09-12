Дана Борисова довела до истерики Леру Кудрявцеву

Дана Борисова впервые после долгого отсутствия в столице стала гостем очередного ток-шоу.

В московскую студию телеведущая прибыла прямым рейсом с Самуи, где проходила лечение в местном наркологическом реабилитационном центре.

Дана Борисова решила поделиться с ведущей Лерой Кудрявцевой своей историей, однако вопросы для гостьи программы оказались слишком откровенными. Дана едва не сорвала съёмки шоу, отказываясь обсуждать своё пристрастие к запрещённым веществам и свою семью.

Не выдерживая накала, Борисова срывала свой гнев на Леру Кудрявцеву и несколько раз покидала студию.