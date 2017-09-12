Звонки о минировании по России поступают с Украины - источник

Ранее сообщалось, что звонки о якобы заложенных в школах Перми взрывных устройствах поступили от международного виртуального оператора.

Телефонные звонки в регионах России с угрозами «минирования» объектов, включая вокзалы и торговые центры, исходят с украинской территории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Есть оперативная информация, подтверждающая, что звонки (о минировании. — RT) поступают с территории Украины», — заявил источник.

Ранее сообщалось, что звонки о якобы заложенных в школах Перми взрывных устройствах поступили от международного виртуального оператора.

URA.RU передавало, что пермские власти отменили занятия в семи школах в связи с поступлением анонимных звонков о заложенных в учебных заведениях взрывных устройствах.