Глава филиала РГП «Казгидромет» осужден за коррупцию

С 2015 по 2016 годы предприимчивый руководитель списал для себя 4 768 493 тенге, которые якобы выплачивались работникам филиала.

Директора филиала РГП «Казгидромет» Западно-Казахстанской области осудили почти на шесть лет лишения свободы, передает patrul.kz.

С 2015 по 2016 годы предприимчивый руководитель списал для себя 4 768 493 тенге, которые якобы выплачивались работникам филиала. К примеру, он внес в документы ложные сведения о служебной командировке в 54 дня, хотя на самом деле она длилась всего трое суток. Начисленные деньги руководитель забрал себе.

«Директор РГП «Казгидромет» признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса: «Превышение должностных полномочий в целях извлечения выгод для себя» и «Служебный подлог». Суд окончательно назначил наказание в виде лишения свободы на 5 лет 6 месяцев с конфискацией имущества, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем», - сообщается в пресс-релизе суда Западно-Казахстанской области.

Суд пожизненно лишил бывшего руководителя права занимать должности в госорганах, с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Помимо этого, с подсудимого в пользу государства взыскали сумму ущерба. При назначении наказания суд учел, что у подсудимого на иждивении малолетний ребенок.