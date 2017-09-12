Гамбия откроет прямые рейсы в Казахстан после ЭКСПО
Гамбия – самая маленькая страна на африканском континенте.
Правительство африканской страны Гамбия планирует открыть прямые рейсы в Казахстан, сообщает пресс-служба ЭКСПО-2017.
"В планы входит проведение маркетинговых исследований, в рамках которых будут учреждены туристические агентства, предлагающие выгодные туры в уникальную страну", — отмечается в сообщении.
Гамбия – самая маленькая страна Африки, которая на севере, востоке и юге граничит с Сенегалом. Субэкваториальный климат в Гамбии один из самых благоприятных на континенте.
"Страна проживает в гармонии и намерена развивать не только экономическую и торговую сферы, но также культуру и туризм. Поэтому, для Гамбии очень важен опыт становления и развития Республики Казахстан, в особенности, опыт подготовки к столь масштабному мероприятию, как ЭКСПО", — заключили в пресс-службе ЭКСПО.
Источник: Sputnik Казахстан
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