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Выбран режиссер девятого эпизода «Звездных войн»

12 сентября 2017, 21:44

Им станет Джей Джей Абрамс.

Джей Джей Абрамс выступит режиссером и сценаристом фильма «Звездные войны: Эпизод IX». Об этом сообщается на сайте starwars.com, передает Лента.ру.

«Картиной "Пробуждение Силы" Джей Джей донес все то, на что мы только могли надеяться, и я очень рада, что он возвращается, чтобы завершить эту трилогию», — приводятся в сообщении слова президента Lucasfilm Кэтлин Кэннеди.

В работе над сценарием Абрамс будет сотрудничать с Крисом Террио. Продюсерами, помимо Кэннеди и Абрамса, выступят Мишель Рейван и кинокомпания Bad Robot.

Ранее в сентябре стало известно, что Колин Треворроу покинул кресло режиссера девятого эпизода «Звездных войн». 2 августа Треворроу пригласил автора пьесы о Гарри Поттере Джека Торна внести правки в сценарий проекта.

Премьера очередной серии киносаги состоится 24 мая 2019 года.

Фото: Willy Sanjuan / AP



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