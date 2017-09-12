В Алматы Toyota Celica буквально развалилась на части во время движения

Вечером во вторник, 12 сентября, в Алматы попала в аварию автомашина Toyota Celica, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла на проспекте Райымбека в восточном направлении, не доезжая поворота на Калкаман. По словам девушки, находившейся за рулем автомашины Toyota Celica, и ее пассажира, они ехали по Райымбека на восток. В какой-то момент произошла пока не выясненная поломка автомобиля – похоже, что оторвало шаровую. Автомобиль сильно повело влево, кинуло на отбойник. При этом у машины оторвало колесо, которое застряло в отбойнике. Затем она пролетела еще несколько десятков метров, теряя по пути запчасти, после чего и остановилась.

Проезжавшие мимо очевидцы вызвали скорую и патруль. Скорая приехала, осмотрела обоих, но госпитализация никому не понадобилась.



