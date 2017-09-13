Трамваи Алматы утилизуют без покупателей

Если алматинские трамваи не удастся продать, то их утилизируют, - сообщил телеканалу «Астана» генеральный директор компании «Алматыэлектротранс» Ризван Цинаев.

Трамваи выставили на продажу несколько месяцев назад. За это время желание приобрести их изъявляло трамвайное управление Павлодара. Однако запчасти алматинских трамваев не подошли к павлодарским вагонам, отметил Цинаев.

Сейчас единственным потенциальным покупателем является трамвайный парк Усть-Каменогорска.

В «Алматыэлектротранс», на балансе которого находятся неиспользуемые вагоны, заверили, что ответ от покупателей будут ждать до конца месяца. Если желающих купить трамваи не появится, то их утилизируют. Эти работы в компании намерены провести за свой счет. Правда, сумму пока не подсчитали.

Что касается стоимости трамваев, то продать их планируют за восемь миллионов тенге каждый. Всего в Алматинском депо 17 вагонов.

Ризван Цинаев, генеральный директор ТОО «Алматыэлектротранс»: «Все стоят под охраной. Состояние тех, которые ездили, оно хорошее. А остальных, там тоже надо делать экспертизу. Там уже запчастей нет. Это самые старые трамваи, их уже и не использовали в последнее время. Если не сможем продать, то тогда вопрос об утилизации».

Трамваи исчезли с улиц Алматы два года назад после двух резонансных аварий с их участием. В этом году были демонтированы трамвайные рельсы на 18 перекрёстках города. Ризван Цинаев отметил, что демонтированные рельсы продадут на аукционе. Их начальная цена не определена.