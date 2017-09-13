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Трамп стал дедушкой в девятый раз

13 сентября 2017, 00:50

Об этом в своём микроблоге в "Твиттере" написал сам счастливый отец.

Американский президент Дональд Трамп стал в девятый раз дедушкой. Супруга его сына Эрика Лара родила мальчика, которого назвали в честь отца Эриком. Об этом в своём микроблоге в "Твиттере" написал сам счастливый отец.

— Лара и я счастливы сообщить о рождении нашего сына Эрика Люка Трампа в 8:50 утра, — подписал фото сын президента.

Дедушка информацию пока никак не прокомментировал.


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