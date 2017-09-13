Трамп стал дедушкой в девятый раз
13 сентября 2017, 00:50
Об этом в своём микроблоге в "Твиттере" написал сам счастливый отец.
Американский президент Дональд Трамп стал в девятый раз дедушкой. Супруга его сына Эрика Лара родила мальчика, которого назвали в честь отца Эриком. Об этом в своём микроблоге в "Твиттере" написал сам счастливый отец.
— Лара и я счастливы сообщить о рождении нашего сына Эрика Люка Трампа в 8:50 утра, — подписал фото сын президента.
Дедушка информацию пока никак не прокомментировал.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4877688-22d90497a4f9fc128d9864f3f7474545
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...