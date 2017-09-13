На программе модернизации жилья в Атырау похитили 18 млн тенге
Директор ТОО и предприниматель приговорены к семи годам лишения свободы, главный бухгалтер признана виновной в совершении уголовного правонарушения и приговорена к 3,5 годам лишения свободы.
18 млн. тенге похитили в Атырау на реализации государственной программы модернизации жилья, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
«В ходе расследования было выявлено, что хищение денег велось группой лиц по предварительному сговору на протяжении 6 месяцев. Главный бухгалтер ТОО «Коммунальное обслуживание жилых домов города», используя служебное положение, занималась перечислением денег на счета ТОО «EuroMobile Казахстан» и индивидуального предпринимателя с мая 2015 по январь 2016 года. За полгода общая сумма расхищенных денег превысила 18 млн. тенге, выделенных в рамках реализации государственной программы «Термомодернизация», - сообщает пресс-служба ДГД Атырауской области.
Приговором суда №2 города Атырау директор ТОО и предприниматель приговорены к семи годам лишения свободы, главный бухгалтер признана виновной в совершении уголовного правонарушения и приговорена к 3,5 годам лишения свободы.
Приговор вступил в законную силу.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.