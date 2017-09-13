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В Нью-Гэмпшире оцепили медцентр из-за сообщения о стрелке

13 сентября 2017, 02:14

"Медцентр Dartmouth-Hitchcock Medical Center в городе Лебанон в настоящее время закрыт на вход и выход после сообщения о стрелке на территории больницы", — говорится в сообщении медицинского учреждения в сети Twitter.

Медицинский центр в американском городе Лебанон, штат Нью-Гэмпшир, оцеплен из-за сообщения о возможном стрелке, полиция проводит проверку, сообщили РИА Новости во вторник в администрации учреждения.

"Медцентр Dartmouth-Hitchcock Medical Center в городе Лебанон в настоящее время закрыт на вход и выход после сообщения о стрелке на территории больницы", — говорится в сообщении медицинского учреждения в сети Twitter.

Местный телеканал WCAX передает, что информация о стрелке в одном из больничных корпусов поступила в 13:30 по местному времени (20:30 мск). Всем сотрудникам медцентра по электронной почте были разосланы уведомления с призывом срочно эвакуироваться или укрыться в безопасном месте.

Департамент полиции Лебанона сообщил на своем сайте, что в больнице произошел "серьезный инцидент", задержан один человек. При этом в ведомстве пока не прокомментировали информацию о стрельбе.

Фото © РИА Новости / Наталья Селиверстова


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