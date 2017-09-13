В Нью-Гэмпшире оцепили медцентр из-за сообщения о стрелке
"Медцентр Dartmouth-Hitchcock Medical Center в городе Лебанон в настоящее время закрыт на вход и выход после сообщения о стрелке на территории больницы", — говорится в сообщении медицинского учреждения в сети Twitter.
Медицинский центр в американском городе Лебанон, штат Нью-Гэмпшир, оцеплен из-за сообщения о возможном стрелке, полиция проводит проверку, сообщили РИА Новости во вторник в администрации учреждения.
"Медцентр Dartmouth-Hitchcock Medical Center в городе Лебанон в настоящее время закрыт на вход и выход после сообщения о стрелке на территории больницы", — говорится в сообщении медицинского учреждения в сети Twitter.
Местный телеканал WCAX передает, что информация о стрелке в одном из больничных корпусов поступила в 13:30 по местному времени (20:30 мск). Всем сотрудникам медцентра по электронной почте были разосланы уведомления с призывом срочно эвакуироваться или укрыться в безопасном месте.
Департамент полиции Лебанона сообщил на своем сайте, что в больнице произошел "серьезный инцидент", задержан один человек. При этом в ведомстве пока не прокомментировали информацию о стрельбе.
Фото © РИА Новости / Наталья Селиверстова
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.