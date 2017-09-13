Право выбора приборов по определению защиты УКМ предоставлено предпринимателям

Департамент государственных доходов по Северо-Казахстанской области сообщает следующее:

Согласно подпункту 6 пункта 3 статьи 9 Закона РК «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции» запрещается хранение и реализация алкогольной продукции без наличия приборов, определяющих элементы защиты учетно-контрольных марок и (или) считывающих информацию с учетно-контрольных марок алкогольной продукции, подлежащей маркировке учетно-контрольными марками.

С целью выявления реализации алкогольной продукции с учетно-контрольными марками неустановленного образца и/или поддельными марками, а также минимизации продажи нелегальной алкогольной продукции, разработана система «Wipon Pro» для оптовых и розничных реализаторов алкогольной продукции.

На сегодняшний день «Wipon Pro» представляет бесплатное программное обеспечение для таких категорий приборов:

- сканеров штрих-кодов. Для считывания информации с учетно-контрольной марки сканер штрих-кода подключается к компьютеру или ноутбуку, на который устанавливается программное бесплатное обеспечение «Wipon Pro». В настоящее время на рынке представлен широкий ассортимент сканеров штрих-кодов, считывающих двухмерные коды на учетно-контрольных марках казахстанского образца (в формате PDF417). Программное обеспечение «Wipon Pro» является бесплатным и доступно для скачивания с сайта www.wipon.pro;

- для терминалов сбора данных. Это мобильные компьютеры (смартфоны) на базе операционной системы Android со встроенным лазерным сканером для считывания информации с учетно-контрольной марки. На сегодняшний день на рынке представлен широкий ассортимент терминалов сбора данных. Мобильное приложение «Wipon Pro Terminal» для терминалов сбора данных является бесплатным и доступно для скачивания с Google Play Market.

ТОО «Вайпоинг» также предлагает третий, уже платный, вариант для смартфонов. Для обеспечения мобильности дополнительно выпущено мобильное приложение «Wipon Pro», устанавливаемое на смартфоны на базе операционных систем Android и iOS, доступное для скачивания с Google Play Market и Apple Арр Store. Мобильное приложение предоставляется бесплатно для скачивания и содержит абонентскую плату в размере 8 тысяч тенге в год, начиная с 1 сентября 2017 года (в том числе для тех, кто скачал его до 1 сентября 2017 года).

Все данные между версиями программного обеспечения «Wipon Pro» для сканеров штрих-кодов, терминалов сбора данных или смартфонов синхронизируются автоматически. Предпринимателям предлагается самостоятельно выбрать и пользоваться версией, которая наиболее удовлетворяет их требования.

По вопросам работы системы «Wipon Pro» обращаться разработчикам проекта по следующим номерам телефонов: +7(776)760-37-57, +7(707)202-34-02, +7(7172)73-80-63, электронная почта rs@wiponapp.com, do@wiponapp.com, также информация размещена на сайте www.wipon.pro.

Оплату мобильного приложения Wipon Pro можно провести двумя способами:

1) через Qiwi терминал. Инструкция по адресу https://wipon.pro/help;

2) через безналичный расчет. Для этого необходимо отправить реквизиты, номера телефонов и лицензий на сайте info@wiponapp.com. Видео-инструкция по использованию системы Wipon Pro размещена по адресу https://www.youtube.com/watch?v=ReyRpsY6fDk&t=26s.

Вместе с тем обращаем внимание налогоплательщиков, что установление перечня приборов, допущенных к применению, законом не предусматривается. Субъекты, осуществляющие оптовую и розничную реализацию алкогольной продукции, вправе самостоятельно выбрать виды приборов, предложенных рынком, при условии, что данные приборы позволяют определять элементы защиты УКМ и (или) считывать информацию с УКМ.