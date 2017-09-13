Налоги на землю и имущество за 2017 год физические лица уплатят в 2018 году

Департамент государственных доходов по Северо-Казахстанской области просит граждан не беспокоиться из-за отсутствия квитанций на оплату налогов на имущество и землю.

Согласно изменениям, внесенным в Налоговый кодекс Республики Казахстан, земельный налог и налог на имущество за 2017 год физические лица должны будут уплатить в бюджет до 1 октября 2018 года.

Это нововведение исключает необходимость проведения перерасчета платежей в случаях изменения владельцев в течение налогового периода.

Следовательно, уведомления на оплату налогов за 2017 год будут разноситься в 2018 году.