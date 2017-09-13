В каких случаях проводится налоговое обследование

ДГД по Павлодарской области разъясняет, что согласно статье 558 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» налоговыми органами осуществляется иная форма налогового контроля - налоговое обследование.

Налоговое обследование осуществляется налоговыми органами в рабочее время по месту нахождения, указанному в регистрационных данных налогоплательщика (налогового агента).

Налоговое обследование проводится с целью:

- подтверждения фактического нахождения или отсутствия налогоплательщика (налогового агента) по месту нахождения, указанному в регистрационных данных;

- при не возможности вручения акта налогоплательщику (налоговому агенту) в связи с отсутствием по месту нахождения;

- вручения налогоплательщику (налоговому агенту) уведомления, по результатам проверки и о начисленных суммах налогов и других обязательных платежей в бюджет, пенсионных взносов, социальных отчислений за период с даты представления ликвидационной налоговой отчетности до даты завершения ликвидационной проверки;

- вручения налогоплательщику (налоговому агенту) решения об ограничении в распоряжении имуществом и (или) акта описи ограниченного в распоряжении имущества.

Для участия в проведении налогового обследования могут быть привлечены понятые.

Основанием для проведения налогового обследования является:

1) невозможность вручения налогоплательщику (налоговому агенту) извещения о проведении налоговой проверки, предписания, заключения по результатам камерального контроля, акта налоговой проверки, решения об ограничении в распоряжении имуществом и (или) акта описи ограниченного в распоряжении имущества;

2) возврат почтовой или иной организацией связи уведомления, предусмотренного настоящим Кодексом, направленного налоговым органом по почте заказным письмом с уведомлением, по причине отсутствия налогоплательщика (налогового агента) по месту нахождения;

3) необходимость в подтверждении фактического нахождения или отсутствия налогоплательщика, являющегося плательщиком налога на добавленную стоимость при постановки на регистрационный учет, по месту нахождения, указанному в регистрационных данных;

4) необходимость в подтверждении фактического нахождения или отсутствия налогоплательщика, не исполнившего уведомление об устранении нарушений, выявленных налоговыми органами по результатам камерального контроля, а также налогоплательщика, признанного бездействующим.

В случае установления в результате налогового обследования, проведенного по основанию, указанному выше, фактического отсутствия налогоплательщика по месту нахождения, указанному в регистрационных данных, налоговый орган направляет такому налогоплательщику уведомление о подтверждении места нахождения (отсутствия) налогоплательщика (в течение 3-х рабочих дней со дня составления должностными лицами налоговых органов акта налогового обследования).

В течение двадцати рабочих дней с даты направления налоговым органом уведомления, налогоплательщик обязан в явочном порядке представить в налоговый орган письменное пояснение о причинах отсутствия в момент налогового обследования.

К письменному пояснению о причинах отсутствия в момент налогового обследования в обязательном порядке прилагаются нотариально засвидетельствованные копии документов, подтверждающих место нахождения налогоплательщика.

В случае неисполнения налогоплательщиком данного требования, налоговый орган:

- приостанавливает расходные операции по банковским счетам такого налогоплательщика;

- производит снятие с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость, в случае отсутствия у такого налогоплательщика открытых банковских счетов на последнюю установленную дату для представления письменного пояснения.

Налогоплательщик, в течение пяти рабочих дней со дня приостановления расходных операций по его банковским счетам обязан в явочном порядке представить в налоговый орган письменное пояснение о причинах отсутствия по месту нахождения в момент налогового обследования.

В случае неисполнения налогоплательщиком данного требования, налоговый орган производит снятие такого налогоплательщика с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость.