Министр национальной экономики презентовал в мажилисе законопроекты, связанные с формированием бюджета на 2018-2020 годы

Реальный рост ВВП прогнозируется на уровне 3,1% в 2018 году с последующим ростом до 4,2 % в 2022 году, сообщает пресс-служба МНЭ РК. Среднегодовой темп роста ВВП на предстоящий пятилетний период составит 3,7%. Объем добычи нефти увеличится с 86 млн тонн в 2018 году до 88,6 млн тонн в 2022 году.

Национальным Банком сохранен целевой коридор годовой инфляции в пределах 5-7% в 2018 году, 4,0-6,0 % в 2019 году, с последующим снижением до 3-4 % в 2020-2022 годах. На основе макроэкономического прогноза разработан прогноз бюджетных параметров и Национального фонда на 2018 - 2020 годы. Доходы республиканского бюджета (без учета трансфертов) прогнозируются в 2018 году в сумме 5 528,4 млрд тенге (с увеличением на 636,5 млрд тенге по сравнению с 2017 годом), в 2019 году - 6 403,9 млрд тенге, в 2020 году - 7 175,8 млрд тенге.

В соответствии с новой Концепцией формирования и использования средств Национального фонда гарантированный трансферт в республиканский бюджет определен со снижением в объемах в 2018 году - 2 600 млрд тенге, в 2019 году - 2 300 млрд тенге, в 2020 году - 2 000 млрд тенге.

Дефицит бюджета в 2018 году предлагается снизить до 1,1 % к ВВП, в 2019-2020 годах определить на уровне 1% к ВВП. Это позволит удерживать долг правительства в трехлетнем периоде на уровне не более 25% к ВВП (Гос. долг не более 27% к ВВП). С учетом прогнозируемых поступлений и планируемого дефицита прогноз расходов республиканского бюджета определен в 2018 году в объеме 9 217,9 млрд тенге, в 2019 году - 9 798,2 млрд тенге, в 2020 году - 10 219,7 млрд тенге.

Министр также представил депутатам мажилиса законопроект «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2018-2020 годы». В соответствии с новой Концепцией формирования и использования средств Национального фонда, гарантированный трансферт в республиканский бюджет определен в 2018 году в объеме 2 600 млрд тенге, в 2019 году - 2 300 млрд тенге, в 2020 году - 2 000 млрд тенге.

Проектом закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования бюджетного законодательства» предлагается исключить отдельные этапы согласования бюджетных программ, а для упрощения процедур планирования проектов ГЧП предлагается весь процесс сократить с 5 до 3 этапов, что позволит сократить сроки подготовки проектов ГЧП с 7 до 3 месяцев.

Предлагаемые в законопроекте поправки будут способствовать более быстрому доведению бюджетных средств до экономики, уменьшению сумм неосвоения, увеличению количества проектов ГЧП, а также большей ответственности госорганов при большей самостоятельности.