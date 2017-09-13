Пороговый уровень постановки на учет по НДС останется без изменений

Норма прописана в проекте Нового налогового кодекса, передает пресс-служба НПП РК «Атамекен». Документ также предусматривает альтернативные меры защиты бизнесменов в рамках ВТО.

Ранее налоговые органы поднимали вопрос о снижении порогового уровня по НДС до 15 000 МРП в год. Такое новшество могло в значительной мере осложнить деятельность субъектов малого и среднего бизнеса и повысить нагрузку на предпринимателей в части ведения налогового учета.

В рамках обсуждения проекта кодекса в НПП РК «Атамекен» предприниматели выражали свою обеспокоенность. Особую озабоченность выражали мелкие крестьянские хозяйства, работающие в сфере аграрного сектора, поскольку поправка обязала бы их так же уплачивать налог на добавленную стоимость.

Национальная палата предпринимателей инициировала сохранить действующего порогового значения для постановки на учет по НДС в размере 30 000 МРП (68,0 млн тенге). Данное предложение поддержано и включено в проект Налогового кодекса.

Вместе с тем, учитывая, что Казахстан является полноправным участником Всемирной Торговой Организации (ВТО), с 1 января 2018 года все привилегии в виде льгот будут отменены. В том числе и послабления по НДС, которым в настоящий период пользуются производители и переработчики сельскохозяйственной продукции, кооперативы.

В ходе переговоров с бизнесом, на площадках Национальной палаты были выработаны альтернативные меры поддержки. Чтобы сохранить налоговую нагрузку, было решено применить механизм дополнительного зачета. При таком расчете НДС нагрузка не уменьшается, но и не растет: зачетная сторона корректируется на 70%.

«Также в Налоговом кодексе намерены повысить прозрачность процедуры возврата НДС путем сокращения до 30 рабочих дней и отмены встречных проверок, но с оговоркой: при условии 100% выписки электронных счетов-фактур как предпринимателем, так и поставщиком. На сегодня предусмотрены сроки возврата от 15 до 155 рабочих дней, - пояснил начальник отдела по защите прав предпринимателей Костанайской области Ренат Давлетпаев.

Также в проекте предлагается альтернативный вариант возврата НДС с применением контрольного счета. Механизм поможет упростить процедуру возврата для отдельных категорий предпринимателей, а также возвращать НДС не только по нулевой ставке, но и по внутренней реализации. Применение Контрольного счета позволит минимизировать мошеннические схемы с использованием фиктивных счетов-фактур, а также поддержать производителей РК путем возврата НДС по реализации внутри страны, повысить рейтинг «Doing Business».