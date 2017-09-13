Сократить налоговую отчетность для бизнеса предлагает «Атамекен»

Также Нацпалату беспокоит перспектива увеличения финансовой нагрузки на МСБ с 2020 года, передает пресс-служба НПП РК «Атамекен».

В рамках заседания Правительства, состоявшегося 12 сентября, Председатель Правления НПП РК «Атамекен» Аблай Мырзахметов рассказал о работе по участию в обсуждении проекта нового Налогового кодекса. Основное большинство предложений Национальной палаты предпринимателей и бизнеса были включены в документ.

«В результате, предложенный проект стал значительно «дружелюбнее к бизнесу» в части сохранения специальных налоговых режимов. Были также большие споры по снижению порога по НДС. Мы согласовали и эта норма теперь сохранена и положительно воспринята малым и микробизнесом», - отметил Аблай Мырзахметов.

Вместе с тем у «Атамекена» вызывает опасение перспектива увеличения налоговой нагрузки на бизнес после 2020 года.

«В связи с введением отложенных до 2020 года норм по новым пенсионным отчислениям и норм по ОСМС нагрузка на бизнес вырастет примерно на 10%. В связи с этим мы просим обсудить этот вопрос в рамках рабочей группы, чтобы снять напряжение для бизнеса, которое остается по социальному налогу. Мы понимаем и все опасения по бюджету, и позицию Минсоцтруда, но все-таки просили бы обсудить этот вопрос еще раз в рамках рабочей группы», - подчеркнул спикер.

Как подчеркнул Председатель Правления «Атамекена», несмотря на исключение статьи о лжепредпринимательстве из Уголовного кодекса у бизнесменов остаются вопросы по дальнейшей процедуре выявления фактов недобросовестных, «мнимых» сделок. В этой связи они просят установить понятную и доступную форму администрирования. Соответствующие предложения уже разработаны Национальной палатой предпринимателей.

Настораживает «Атамекен» и регулярность отчетностей, которую обязаны предоставлять предприниматели.

«Малый и средний бизнес, который применяет специальный налоговый режим, сдавал отчетность один раз в полгода. В связи с тем, что появляется ОСМС и пенсионные отчисления, для них отчетность становится ежемесячной. Однако не везде есть своя профессиональная бухгалтерия, поэтому мы предлагаем сохранить для них существующую полугодовую форму», - подчеркнул Председатель Правления.

Также Аблай Мырзахметов предложил объединить количество существующих налоговых сборов с целью упрощения администрирования. Помимо этого, передать вопросы налоговых сборов с малого и среднего бизнеса на региональный уровень. Такая работа, по его словам, напрямую показала бы, насколько местные исполнительные органы занимаются улучшением делового климата на местах.