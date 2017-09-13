Выявлено неожиданное последствие голодания
13 сентября 2017, 07:16
Эксперты полагают, что выводы, полученные для мышей, справедливы и для человека.
Бразильские ученые показали, что голодание провоцирует интенсивный рост волос. Исследование опубликовано в журнале Cell Reports, сообщает Лента.ру.
Специалисты рассмотрели две группы мышей, первую из них ограничивали в пище, вторую — нет. Грызуны, употреблявшие только 60 процентов от физиологически нормальной порции, за шесть месяцев стали в два раза легче, у них увеличилась толщина и гладкость кожного покрова, плотность и длина волос, а также в три раза по сравнению с первоначальной возросла общая длина кровеносных сосудов в коже.
По мнению ученых, данные изменения свидетельствуют о том, что мыши адаптировались к новому режиму питания, в связи с чем стали терять меньше тепла на поддержание постоянной температуры тела.
Эксперты полагают, что выводы, полученные для мышей, справедливы и для человека. Ранее ученые неоднократно заявляли об эффективности голодания для продления жизни.
Фото: J. S. Peifer / Globallookpress.com
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