Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Выявлено неожиданное последствие голодания

13 сентября 2017, 07:16

Эксперты полагают, что выводы, полученные для мышей, справедливы и для человека.

Бразильские ученые показали, что голодание провоцирует интенсивный рост волос. Исследование опубликовано в журнале Cell Reports, сообщает Лента.ру.

Специалисты рассмотрели две группы мышей, первую из них ограничивали в пище, вторую — нет. Грызуны, употреблявшие только 60 процентов от физиологически нормальной порции, за шесть месяцев стали в два раза легче, у них увеличилась толщина и гладкость кожного покрова, плотность и длина волос, а также в три раза по сравнению с первоначальной возросла общая длина кровеносных сосудов в коже.

По мнению ученых, данные изменения свидетельствуют о том, что мыши адаптировались к новому режиму питания, в связи с чем стали терять меньше тепла на поддержание постоянной температуры тела.

Эксперты полагают, что выводы, полученные для мышей, справедливы и для человека. Ранее ученые неоднократно заявляли об эффективности голодания для продления жизни.

Фото: J. S. Peifer / Globallookpress.com


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...