Геннадий Головкин прибыл в Лас-Вегас на бой с "Канело" под "собственную" песню

13 сентября 2017, 07:26

Перед фанатами появился и Альварес.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) прибыл в Лас-Вегас на бой с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

В знаменитом отеле MGM Grand состоялось мероприятие "Большое прибытие", на котором можно было увидеть и услышать участников предстоящего вечера бокса. Перед фанатами Головкин появился под песню Seven Nation Army американской группы The White Stripes, под которую выходит и на бои.

На мероприятии появился и Альварес, который прилетел в Лас-Вегас чуть раньше Головкина.

Фото: соцсети


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