Путевку в мировую группу Кубка Дэвиса разыграют в Астане команды Казахстана и Аргентины

«Наша команда узнаваема в мире, у нас есть репутация. Команды, проигравшие нам, в своих интервью, отмечают, что мы неудобные соперники, особенно когда играем дома» - Доскараев.

Казахстанские теннисисты поборются за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса с действующим чемпионом сборной Аргентины. Матч плей-офф будет проходить в Национальном теннисном центре Астаны с 15 по 17 сентября, передает корреспондент Zakon.kz





По словам капитана сборной Казахстана Диаса Доскараева, шансы на победу у команд равны. И если на стороне Аргентины играет их титулованность, то принимающая сторона рассчитывает на поддержку болельщиков и родных стен.





«Сборная команда Аргентины действующие чемпионы Кубка Дэвиса, 6 лет назад мы проигрывали им на выезде со счетом 5:0. Но с тех пор прошло много времени, команда изменилась и у них, и у нас, поэтому шансы равны. Мы понимаем, команда у них сильная. Шварцман, например, находится в списке 30-ти лучших теннисистов мира. Матч будет очень тяжелый для нашей команды, но мы приложим все силы, для того, чтобы выйти в мировую группу снова, где мы долгое время играли и показывали хорошие результаты», - сказал во время пресс-конференции Доскараев









Стоит отметить, за последние 6 лет казахстанская команда 4 раза играла в ¼ финала, трижды имела все шансы попасть в полуфинал играя против Швейцарии, Австралии и Чехии.





«Наша команда узнаваема в мире, у нас есть репутация. Команды, проигравшие нам в своих интервью, отмечают, что мы неудобные соперники, особенно когда играем дома. За всю историю нашего нахождения в мировой группе в родных стенах мы проиграли только Чехии в ¼ финале. Все остальные матчи мы выиграли, и это придает дополнительную уверенность нашей команде», - рассказал капитан сборной Казахстана.









Сборная Аргентины в свою очередь отмечает, что самые опасные игроки Казахстана в предстоящем матче - Кукушкин и Недовесов, которые уже добивались хороших результатов выступая на Кубке Дэвиса и в мировом туре.





«Сборная Казахстана является фаворитом соревнований, потому как выбирает корт и мячи. На таких соревнованиях как US Open фаворитами являются американцы, потому что они уже привыкли к условиям и кортам на которых они играют. Но мы надеемся выиграть», - сказал капитан аргентинской команды Даниэль Орсанич.









Он добавил, что раньше много слышал о гостеприимстве Казахстана и не остался разочарованным. Выразил благодарность организаторам, и отметил, что теннисисты чувствуют себя комфортно.





Он также похвалил качество кортов, и выразил уверенность в том, что игры будут очень интересными.





Диего Шварцман и вовсе сравнил теннисное покрытие Национального теннисного центра Астаны с кортами турнира US Open.





«Здесь корт закрытый, а значит игре не будет мешать ветер, солнце, какие-то погодные условия, и эти корты намного быстрее, и нам они нравятся, поэтому все будет нормально», - сказал он.









Татьяна Ковалева, Астана



