В Актобе ребенка в хиджабе не пустили в школу
13 сентября 2017, 08:10
Пять дней Ханифа училась, а со вчерашнего дня на порог школы маму и ребенка не пустили охранники из-за хиджаба на ребенке.
В Актобе женщина написала заявление в полицию на педагогов, которые не пустили ее дочь в школу из-за хиджаба, передает 31 канал.
Дочь Гульжанат Бердибаевой, 6-летнюю Ханфизу, не пустили в 1 класс в школу с русским языком обучения. Пять дней Ханифа училась, а со вчерашнего дня на порог школы маму и ребенка не пустили охранники из-за хиджаба на ребенке.
«То, что она носит платок, она никакие законодательные акты Республики Казахстан не нарушает. Наоборот, нарушаются здесь наши, и права детей здесь нарушаются. Если бы я просила родителей, чтобы пять раз моя дочка, например, намаз здесь совершает, вот тогда это было бы нарушением», - говорит мама ребенка.
Заместитель директора объяснила, что школа действует в рамках закона, ведь согласно приказу Министерства образования и внутреннему уставу школы религиозные атрибуты на уроках запрещены.
«Сейчас она приводит девочку в школу в хиджабе, мы ей объясняем, что у нас школа – светское учреждение. Естественно, мы уважаем все религии, все религиозные конфессии, но это не допустимо», - говорит заместитель директора.
Гульжанат Бердибаева уже написала заявления в прокуратуру, отдел образования, а также планирует обратиться в суд.
Фото: скриншот 31 канал
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