Сауль Альварес: «Как никогда готов нокаутировать Головкина»

Мексиканский боксер Сауль Альварес заявил, что готов 16 сентября одержать эффектную победу над Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz





— Очевидно, что это очень важный бой. И я как никогда раньше готов к тому, чтобы нокаутировать Головкина. Я очень мотивирован подарить моим фанатам красивый поединок и дать ответы на мноие вопросы. Они увидят это субботним вечером.





Головкин агрессивный боец, который идет вперед, выходит нокаутировать соперников. Я являюсь контрпанчером, который будет противостоять ему на месте. Два этих стиля, два ингридиента, создадут великолепный бой, — цитирует Альвареса Boxingscene.com.





Бой Головкина и «Канело» состоится 16 сентября (утром 17 сентября для Казахстана).



