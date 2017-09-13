На программе модернизации жилья в Атырау похитили 18 млн тенге

18 млн. тенге похитили в Атырау на реализации государственной программы модернизации жилья, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе расследования было выявлено, что хищение денег велось группой лиц по предварительному сговору на протяжении 6 месяцев. Главный бухгалтер ТОО «Коммунальное обслуживание жилых домов города», используя служебное положение, занималась перечислением денег на счета ТОО «EuroMobile Казахстан» и индивидуального предпринимателя с мая 2015 по январь 2016 года. За полгода общая сумма расхищенных денег превысила 18 млн. тенге, выделенных в рамках реализации государственной программы «Термомодернизация», - сообщает пресс-служба ДГД Атырауской области.

Приговором суда №2 города Атырау директор ТОО и предприниматель приговорены к семи годам лишения свободы, главный бухгалтер признана виновной в совершении уголовного правонарушения и приговорена к 3,5 годам лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.