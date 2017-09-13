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Мужчина убил гостя на собственном дне рождения в Алматинской области

13 сентября 2017, 09:11

Именинник скрылся с места преступления сразу после случившегося.

В Алматинской области задержали мужчину, сбежавшего с собственных именин после убийства одного из своих гостей, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел региона.

Факт зарегистрирован в Коксуском районе, где 49-летний житель села Балпык би при праздновании дня рождения 8 сентября совершил убийство одного из своих гостей. Не дожидаясь медиков и полицейских, именинник скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.

Оперативники криминальной полиции Коксуского РОВД установили, что подозреваемый мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений. Он часто скрывался от полиции.

"Ни его родные, ни его близкое окружение, участвовавшие в застолье, не смогли указать местонахождение подозреваемого. Тем не менее, нам в ходе опермероприятий удалось выяснить, где он может скрываться, и через трое суток задержать его в городе Текели. Он скрывался в сарае одного из брошенных частных домов", — рассказали в районной полиции.

Задержанный водворен под стражу. По факту убийства начато уголовное расследование.

Источник: Sputnik Казахстан
Фото: © Sputnik / Илья Питалев



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