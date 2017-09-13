В США рейс American Airlines отменили из-за скорпиона на борту

В США рейс авиакомпании American Airlines из Сакраменто в Чикаго был отменён из-за скорпиона, найденного на борту. Об этом сообщает New York Post , передает , передает Life.ru





Самолёт прилетел в Сакраменто из Феникса, где, скорее всего, скорпион и пробрался внутрь "боинга". Более 100 пассажиров были распределены по другим рейсам авиакомпании.





— Полёт был отменён, потому что мы хотели, чтобы пассажиры и экипаж чувствовали себя комфортно и не боялись скорпиона, — сказал представитель American Airlines Лесли Скотт.





Также он добавил, что самолёт был доставлен на специализированную площадку для тщательного осмотра.





Вид скорпиона сотрудникам аэропорта определить не удалось. Несмотря на репутацию убийц, всего 25 видов скорпионов из 1500 действительно могут быть смертельными для человека.



