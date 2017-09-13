Эксперт: Переход на латиницу - это закономерный процесс для казахского языка

Большинство воспринимает это как смену одного знака в алфавите на другой.

О едином стандарте алфавита государственного языка шла речь на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, прошедшая с участием главного научного сотрудника Института языкознания имени А. Байтурсынова, доктора филологических наук, профессора Алимхана Жунисбека , передает , передает Zakon.kz





По мнению Алимхана Жунисбека, на сегодняшний день переход к латинице большинство воспринимает просто как смену одного знака в алфавите на другой.





- Переход к латинице – это передовое и капитальное реформирование казахского алфавита. Время от времени любой народ, любое государство претерпевает определенные изменения, улучшая и прорабатывая свою письменность. И именно сейчас настал такой момент и для Казахстана. История не даст соврать, что во все времена любая реформа поначалу вызывала настороженность и беспокойство в народе. Ведь у любой реформы бывают как сторонники, так и противники, - считает спикер.





Как отметил Алимхан Жунисбек, реформу, связанную с переходом на латиницу, необходимо воспринимать как закономерный процесс для казахского языка.





- Данная реформа будет состоять из трех пунктов. Во первых, необходимо определить состав, так сказать, специфических или исконно казахских звуков. Ведь не все знают, сколько таких звуков присутствуют в казахском языке. А из чего состоят эти звуки? Это данность, обособляющая и выделяющая казахский язык от других языков, национальная харизма, так сказать. Во вторых, нужно выбрать соответствующие знаки, позволяющие показать всю выразительность национальных, специфических звуков нашего языка. Ведь знак – это щит, оболочка звука. И в третьих, необходимо составить правила шрифта для данного алфавита, который будет соединительной основой для звуков и слов в языке, - разъяснил профессор.





Алимхан Жунисбек уверен – если мы сумеем претворить в жизнь все пункты реформы, то, соответственно, будет и положительный результат в реформировании письменности.





Автор: Екатерина Ионова