Спасатели показали в социальных роликах, как уберечь детей от опасности

Ролики построены по принципу призыва от детей ко взрослым — научить и сохранить жизни детей.

Комитет по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан совместно с Обществом Красного Полумесяца Республики Казахстан подготовили и представляют вниманию населения социальные видеоролики по безопасности детей, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя КЧС РК Руслана Иманкулова.





Ролики построены по принципу призыва от детей ко взрослым — научить и сохранить жизни детей. В них также приводится статистика гибели детей при несчастных случаях.





В съемках видеороликов приняли участие ученики школы-гимназии № 63 г. Астана, с которой Комитет по ЧС ведет активное сотрудничество по подготовке подрастающего поколения к различным видам ЧС. В школе, также с участием сотрудников Комитета по ЧС и его подразделений проводятся соответствующие уроки по обучению школьников правилам поведения при ЧС.





Мы надеемся, что данные социальные видеоролики привлекут внимание родителей к этим остростоящим вопросам. Основная наша цель, это конечно, снизить несчастные случаи среди детей. И потом, сам вопрос от ребенка заставит поразмыслить взрослого, знает ли он сам как уберечься от того или иного вида ЧС, - сообщил Иманкулов.







