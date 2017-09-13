В Италии на глазах у 7-летнего ребенка его родители и брат провалились в кратер вулкана

Семейная пара и их сын погибли вблизи итальянского Неаполя. Люди задохнулись в кратере вулкана Сольфатара , сообщает , сообщает Belta.by





Трагедия произошла во вторник, двенадцатого сентября. Отец, мать и двое их сыновей (семь и одиннадцать лет) шли по туристическому маршруту. В какой-то момент старший из мальчиков отошел с цивилизованной тропы и оказался в зоне с зыбкой почвой. Его стало засасывать под землю.













Спасать ребенка бросился отец, однако и он стал проваливаться в грунт. Помочь уже обоим пыталась мать семейства, но и с ней произошло то же самое. В итоге, все трое оказались в подземной ловушке на глубине трех метров, где погибли от отравления вулканическими газами. Их тела позже извлекли прибывшие на место спасатели.









