В Италии на глазах у 7-летнего ребенка его родители и брат провалились в кратер вулкана
13 сентября 2017, 09:48
Семейная пара и их 11-летний сын погибли.
Семейная пара и их сын погибли вблизи итальянского Неаполя. Люди задохнулись в кратере вулкана Сольфатара, сообщает Belta.by.
Трагедия произошла во вторник, двенадцатого сентября. Отец, мать и двое их сыновей (семь и одиннадцать лет) шли по туристическому маршруту. В какой-то момент старший из мальчиков отошел с цивилизованной тропы и оказался в зоне с зыбкой почвой. Его стало засасывать под землю.
Спасать ребенка бросился отец, однако и он стал проваливаться в грунт. Помочь уже обоим пыталась мать семейства, но и с ней произошло то же самое. В итоге, все трое оказались в подземной ловушке на глубине трех метров, где погибли от отравления вулканическими газами. Их тела позже извлекли прибывшие на место спасатели.
С младшим ребенком работают психологи. За ним приехали бабушка и дедушка. Погибшему мужчине было сорок пять лет, женщине — сорок два года. Последний раз извержение Сольфатары произошло в 1198 году. Иногда вулкан выбрасывает газы. Вход на него открыт для всех желающих, при чем абсолютно бесплатно, несмотря на то, что там имеются известные опасные зоны — они отмечены на туристических картах.
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