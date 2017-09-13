Филолог о латинице: Не надо путать язык и алфавит

Казахстанский филолог, директор Республиканского координационно-методического центра развития языков имени Ш. Шаяхметова Ербол Тлешов в Службе центральных коммуникаций рассказал, что в новом алфавите будет 25 букв и 8 диаграфов, обозначающих 8 специфических звуков, - не будет букв с надстрочными и подстрочными добавками, передает передает Zakon.kz





Как подчеркнул эксперт, при выборе варианта единого стандарта государственного алфавита за основу были взяты научные принципы. Алфавит составлен с учетом звуковой системы казахского языка и в целом существующей теории и практики.





По мнению специалиста, использование диграфов позволит сохранить специфические звуки. При создании нового казахского алфавита на латинской графике за основу был взят принцип «одна буква – один звук, одна буква – два звука и один звук – система диграфа».





- Мы не должны считать знаки и буквы, мы должны считать звуки. Все ли казахские звуки присутствуют в новом алфавите. 42 буквы – это искусственный алфавит, таких звуков в казахском языке нет – всего 28 звуков, которые мы передаем 42 буквами, при том что в английском языке 44 звука передается 26 буквами. Это неправильно. Не надо путать язык и алфавит! – считает Ербол Тлешов.





Автор: Екатерина Ионова