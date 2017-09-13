Филолог о латинице: Не надо путать язык и алфавит
13 сентября 2017, 09:50
Использование диграфов позволит сохранить специфические звуки.
Казахстанский филолог, директор Республиканского координационно-методического центра развития языков имени Ш. Шаяхметова Ербол Тлешов в Службе центральных коммуникаций рассказал, что в новом алфавите будет 25 букв и 8 диаграфов, обозначающих 8 специфических звуков, - не будет букв с надстрочными и подстрочными добавками, передает Zakon.kz.
Как подчеркнул эксперт, при выборе варианта единого стандарта государственного алфавита за основу были взяты научные принципы. Алфавит составлен с учетом звуковой системы казахского языка и в целом существующей теории и практики.
По мнению специалиста, использование диграфов позволит сохранить специфические звуки. При создании нового казахского алфавита на латинской графике за основу был взят принцип «одна буква – один звук, одна буква – два звука и один звук – система диграфа».
- Мы не должны считать знаки и буквы, мы должны считать звуки. Все ли казахские звуки присутствуют в новом алфавите. 42 буквы – это искусственный алфавит, таких звуков в казахском языке нет – всего 28 звуков, которые мы передаем 42 буквами, при том что в английском языке 44 звука передается 26 буквами. Это неправильно. Не надо путать язык и алфавит! – считает Ербол Тлешов.
Автор: Екатерина Ионова
Фото: caravan.kz
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