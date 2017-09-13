Подорожание бензина в Казахстане объяснили в Минэнерго

В Министерстве энергетики РК объяснили причину роста цен на бензин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас сохраняется импортозависимость от российского бензина и дизельного топлива. По бензину марки АИ 92 -30%, по дизельному топливу- 15%. В свою очередь заводы продолжают работу по наращиванию производства светлых нефтепродуктов. С начала года нами было переработано 10 млн 345 тыс тонн, это 104% аналогичного периода прошлого года»,- отметил, отвечая на вопросы журналистов, директор департамента развития нефтяной промышленности Министерства энергетики РК Куаныш Кудайбергенов.

Представитель Минэнерго пояснил, что в течение года по каждому заводу есть плановые остановки.

«Один раз в год, согласно графику, и сейчас тот период, когда Атырауский завод в августе встал на ремонт до 18 сентября, 20 сентября Павлодарский завод становится на ремонт до 25 октября. Как раз вот этот объем, который эти заводы недопроизводят, мы вынуждены импортировать из РФ. Цены на границе с РФ должны конкурировать с экспортным западным направлением ГСМ из РФ», - добавил Куаныш Кудайбергенов.

По его словам, на сегодняшний день на границе с РФ цена по дизельному топливу составляет 501 доллар за тонну, по бензину 525 долларов за тонну.

«Все это в итоге влияет на конечную цену импортного российского бензина на пистолете, она гораздо выше, чем казахстанский бензин. В обычное время цена складывается следующим образом, что 70% бензина, это отечественный бензин на заправках, 30% это российский бензин и исходя из этой пропорции складывается средняя цена. Сейчас, когда доля российского топлива возросла, соответственно и средняя цена немного возрастает. Но данные колебания носят сезонный характер, связаны они с увеличенным спросом и ограниченным предложением из-за остановок завода. Мы думаем, что к концу октября баланс выправится и цены нормализуются», - подчеркнул Куаныш Кудайбергенов.

Далее, как отметили в Минэнерго, цены будут регулироваться рынком.