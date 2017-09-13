Скончалась депутат Госдумы РФ Ирина Евтушенко
13 сентября 2017, 10:14
Долгое время она боролась с раком.
Скончалась депутат Государственной думы РФ, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Сибирского государственного медицинского университета Ирина Евтушенко, сообщает РИА Новости.
Коллектив Сибирского государственного медицинского университета выражает соболезнования родным и близким по поводу смерти депутата Государственной Думы РФ, заведующей кафедрой акушерства и гинекологии СибГМУ, доктора медицинских наук, профессора Ирины Дмитриевны Евтушенко.
Как отмечается, Евтушенко принимала активное участие в общественной жизни, занималась в научно-студенческом кружке на кафедре акушерства и гинекологии, выступала с докладами на научных студенческих конференциях.
Сообщается также, что в 2016 году Евтушенко стала депутатом Госдумы шестого созыва в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого партией "Единая Россия". Она была членом комитета ГД по международным делам.
Фото: tomsk.er.ru
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