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Скончалась депутат Госдумы РФ Ирина Евтушенко

13 сентября 2017, 10:14

Долгое время она боролась с раком.

Скончалась депутат Государственной думы РФ, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Сибирского государственного медицинского университета Ирина Евтушенко, сообщает РИА Новости.

Коллектив Сибирского государственного медицинского университета выражает соболезнования родным и близким по поводу смерти депутата Государственной Думы РФ, заведующей кафедрой акушерства и гинекологии СибГМУ, доктора медицинских наук, профессора Ирины Дмитриевны Евтушенко.

Как отмечается, Евтушенко принимала активное участие в общественной жизни, занималась в научно-студенческом кружке на кафедре акушерства и гинекологии, выступала с докладами на научных студенческих конференциях.
Сообщается также, что в 2016 году Евтушенко стала депутатом Госдумы шестого созыва в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого партией "Единая Россия". Она была членом комитета ГД по международным делам.


Фото: tomsk.er.ru

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