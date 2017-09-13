В ЮКО турецкие инвесторы реализуют два совместных проекта

При реализации данных проектов будет создано около 900 рабочих мест.

В Южно-Казахстанской области турецкие инвесторы планируют реализовать два проекта на общую сумму 12 млн. долларов США. Данное соглашение было достигнуто в ходе визита делегации турецких бизнес-структур в Астану, передает пресс-служба акима ЮКО.





В ходе встречи, между управляющей компанией индустриальными зонами «Оңтүстік» и турецкими предпринимателями было подписано 2 инвестиционных документа на общую сумму 12 млн. долл. США.





Отметим, что уже в этом году на территории Казахско-Турецкой индустриальной зоны компания «Merkez Asia Madencilik» планирует начать строительство завода по производству концентрата свинца стоимостью 2 млн. долл. США. Наряду с этим, компания «Petronet Otomosyon» начнет строительство завода по производству топливораздаточной колонки стоимостью 10 млн. долл. США.









На сегодняшний день, в казахстанско-турецкой промышленной зоне на территории 50 гектаров реализуются 8 проектов, общая стоимость которых составляет 37,5 млн. США. При реализации данных проектов будет создано около 900 рабочих мест.





Стоит отметить, до конца текущего года планируется введение в эксплуатацию цеха по производству ПВХ профилей, светопрозрачных конструкций из ПВХ и алюминия ТОО «Gold Aluminum».









Напомним, что 9 сентября Премьер-Министр Республики Казахстан Бахытжан Сагинтаев провел встречу с представителями бизнес-структур Турции.





В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации совместных инвестиционных проектов по производству строительных материалов, машиностроительной продукции, химической промышленности, горно-металлургического сектора, энергетики и агропромышленного комплекса.

Справочно:

Товарооборот между Казахстаном и Турцией за 6 месяцев текущего года составил 925,1 млн долл. США, что на 36,1% выше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Экспорт из РК в Турцию за этот период вырос на 53,8% и составил 563,3 млн долл. США.

С 2005 года по 1 квартал 2017 года валовый приток прямых инвестиций из Турции в Казахстан составил 2,1 млрд долл. США.

За первое полугодие 2017 года в Казахстане зарегистрировано 4114 юр. лиц, филиалов и представительств с турецким участием.

При активном участии Казахстанско-турецкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК) на сегодняшний день согласован новый проект Протокола совместной экономической программы «Новая синергия», который включает в себя 26 совместных инвестиционных проектов на сумму порядка 1 млрд долл.США.

В целом на сегодняшний день общий пакет казахстанско-турецких инвестиционных инициатив включает 70 проектов на общую сумму 2,7 млрд долларов США, из которых 31 реализованы, и порядка 40 проектов являются реализуемыми и перспективными.

