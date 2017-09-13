WADA закрыло дела в отношении 95 спортсменов из России

Оливье Ниггли отметил в докладе, что имеющихся доказательств было недостаточно, чтобы утверждать, что эти 95 атлетов нарушали антидопинговые правила.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло решение прекратить расследование в отношении 95 спортсменов из Российской Федерации, имена которых упоминались в докладе Ричарда Макларена . Об этом сообщила газета The New York Times.





В распоряжении издания оказался внутренний доклад WADA, который распространялся среди руководителей организации. Из него следует, что в 95 случаях из 96 рассмотренных агентство не нашло убедительных доказательств нарушения антидопинговых правил. При этом имена спортсменов не упоминаются, передает ТАСС.





Генеральный директор WADA Оливье Ниггли отметил в докладе, что имеющихся доказательств было недостаточно, чтобы утверждать, что эти 95 атлетов нарушали антидопинговые правила.





18 июля 2016 года независимая комиссия WADA под руководством Макларена представила первую часть доклада с итогами расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. В докладе утверждалось, что в России в период с 2012 по 2015 год метод по замене допинг-проб применялся в 643 случаях. А всего в системе были задействованы атлеты, которые представляли 30 видов спорта.





9 декабря 2016 года Макларен представил вторую часть своего доклада, в которой утверждалось, что к допинговым махинациям были причастны более тысячи российских атлетов. После обнародования все данные передали в МОК и спортивные федерации, которые начали расследования в отношении спортсменов из России.