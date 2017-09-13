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Модели в бикини додумались помочь жертвам урагана откровенными снимками

13 сентября 2017, 10:28

Подобная реакция на трагедию разозлила пользователей сети.

Модели в нижнем белье принялись публиковать фотографии в обнаженном виде в поддержку пострадавших от урагана «Ирма» на Карибских островах, сообщает Lenta.ru.

25-летняя модель и обладательница полумиллиона подписчиков в Instagram Кара Дель Торо (Kara Del Toro) запостила фото на берегу моря в бикини и написала «Отправляю позитивные мысли и хорошие вибрации островам».

Еще одна модель Лана Александра (Lana Alexandra) также попозировала в купальнике и рассказала своим подписчикам о том, что находится в безопасности.


Подобная реакция на трагедию разозлила пользователей сети. В комментариях многие отметили, что потеряли свои дома и все имущество, и посты полуголых женщин оскорбляют их.

Некоторые посоветовали сочувствующим моделям потратить время на не пребывание на пляже, а на реальную помощь людям, которые оказались в опасности.

После этого Кара Дель Торо удалила свой снимок в бикини и добавила в описание профиля ссылку на статью о способах помочь пострадавшим от урагана.

Во вторник, 12 сентября, президент метеорологической компании AccuWeather Джоэл Майерс сообщил, что совокупный ущерб от ураганов «Харви» и «Ирма» может обойтись экономике США в 290 миллиардов долларов или в 1,5 процента от ВВП страны. Подобные цифры станут рекордными.

Фото: @lana_alexandra

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