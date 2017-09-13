Убийство двух детей в Алматы: одному из них не было и года
13 сентября 2017, 10:30
Второму ребенку, по неподтвержденным данным, было полтора года.
Напомним, в Алматы полицейские расследует жуткое убийство двух детей. Тела малышей, одному из которых полтора, а другому нет и года, нашли в холодильнике. Они были сложены в сумку. Соседи почувствовали неприятный запах из квартиры и вызвали арендодателя, сообщает 31 Канал.
Поговорить с прессой согласился только один житель дома. Он, собственно, и стал свидетелем ужасной находки. По его словам, накануне утром из квартиры шел неприятный запах. Арендодатель съемной квартиры попросила вместе открыть дверь. Внимание сразу привлек холодильник. Он был уперт дверью к стенке.
Советбек Слямбаев, сосед:
– Мы открыли, зашли. Там в холодильнике сумки стояли.
– Получается, они в сумке были в холодильнике?
– Да, сумка. Сумку поставили – там кровь течет. А холодильник не работает.
– Через час-два сотрудники полиции пришли, они занимались.
Уже в сумке полицейские и обнаружили тела двух детей. По неподтвержденной информации, одному полтора, а другому не было и года. По рассказам соседей, эта квартира на субаренде. Владелец сдал её квартиранту, та, в свою очередь, предоставляла её посуточно.
В этой шокирующей истории удивительно и то, что жуткая трагедия произошла буквально на виду стражей порядка. На первом этаже многоквартирного дома находится отдел полиции Турксибского района.
Загадочным убийство делает и молчание официальных органов. МВД направляет за комментарием в ДВД Алматы, а здесь отказываются что-либо говорить. Известно лишь, что расследование ведут по статье «Убийство».
Подозреваемого в убийстве детей задержали. Нашли и их мать, а также третьего ребенка, которого доставили в больницу для обследования.
Нургали Карабаев, Ринат Абулхаиров
фото: krsk.aif.ru
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