Убийство двух детей в Алматы: одному из них не было и года

Второму ребенку, по неподтвержденным данным, было полтора года.

Напомним , в Алматы полицейские расследует жуткое убийство двух детей. Тела малышей, одному из которых полтора, а другому нет и года, нашли в холодильнике. Они были сложены в сумку. Соседи почувствовали неприятный запах из квартиры и вызвали арендодателя, сообщает 31 Канал





Поговорить с прессой согласился только один житель дома. Он, собственно, и стал свидетелем ужасной находки. По его словам, накануне утром из квартиры шел неприятный запах. Арендодатель съемной квартиры попросила вместе открыть дверь. Внимание сразу привлек холодильник. Он был уперт дверью к стенке.





Советбек Слямбаев, сосед:





– Мы открыли, зашли. Там в холодильнике сумки стояли.





– Получается, они в сумке были в холодильнике?





– Да, сумка. Сумку поставили – там кровь течет. А холодильник не работает.





– Через час-два сотрудники полиции пришли, они занимались.





Уже в сумке полицейские и обнаружили тела двух детей. По неподтвержденной информации, одному полтора, а другому не было и года. По рассказам соседей, эта квартира на субаренде. Владелец сдал её квартиранту, та, в свою очередь, предоставляла её посуточно.





В этой шокирующей истории удивительно и то, что жуткая трагедия произошла буквально на виду стражей порядка. На первом этаже многоквартирного дома находится отдел полиции Турксибского района.





Загадочным убийство делает и молчание официальных органов. МВД направляет за комментарием в ДВД Алматы, а здесь отказываются что-либо говорить. Известно лишь, что расследование ведут по статье «Убийство».





Подозреваемого в убийстве детей задержали . Нашли и их мать, а также третьего ребенка, которого доставили в больницу для обследования.





Нургали Карабаев, Ринат Абулхаиров