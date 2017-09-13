Студенты вузов смогут проходить практику на площадках организаций МОАП РК
13 сентября 2017, 10:30
Такое взаимодействие особо необходимо при формировании молодых отраслей, таких как электронная промышленность и информационная безопасность.
В Астане подписаны меморандумы о сотрудничестве между Министерством оборонной и аэрокосмической промышленности РК и вузами страны. передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Астане между Министерством оборонной и аэрокосмической промышленности РК (МОАП РК) и ведущими техническими вузами Казахстана были подписаны меморандумы о сотрудничестве в области реализации совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области информационной безопасности, космической деятельности и ОПК.
Также в рамках достигнутых договоренностей студенты Алматинского университета энергетики и связи, Международного университета информационных технологий, Казахского национального исследовательского технического университета им. К.И. Сатпаева и КАзНУ им. ал-Фараби смогут пройти производственную практику на площадках организаций, находящихся в ведении или доверительном управлении МОАП РК.
Следует отметить, что такое взаимодействие особо необходимо при формировании молодых отраслей, таких как электронная промышленность и информационная безопасность.
Фото с сайта profit.kz
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