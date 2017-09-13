Обзор сегмента ипотечного рынка «Программа субсидирования ставок Нурлы жер»

Субсидирование ставок коммерческих банков вернуло платежеспособный спрос населения на ипотеку. За два месяца июнь-июль объем жилищных займов БВУ увеличился на 24 миллиарда тенге. Конечная ставка по субсидированным займам в полтора раза ниже рыночной

Всего, на рынке ипотечного кредитования в Казахстане работают 18 банков из 33. Из них 12 банков выдают заем с первоначальным взносом до 30%, средняя эффективная ставка в сегменте составляет 17,4%.

В начале лета в рамках программы Нурлы Жер был запущен новый инструмент в ипотеке:

субсидирование ипотечных займов коммерческих банков. Конечная ставка для заемщика по субсидируемому займу составляет 10%, оставшуюся часть ставки погашает Казахстанская Ипотечная Компания. Основные параметры продукта: субсидируются займы на приобретение нового жилья.

Основные условия для банков - участников программы. Максимальная банковская ставка до субсидирования не должна превышать уровень базовой ставки Национального Банка более чем на 5% (на момент принятия решения о субсидировании). В июле базовая ставка Нацбанка составляла 10,5%, с 22 августа - 10,25%. При выдаче жилищного кредита банк не должен взимать дополнительных комиссий за оформление и выдачу.

Первый трехсторонний договор по субсидированию ипотечного займа (КИКбанкзаемщик) запустил БанкЦентрКердит в начале июня. На конец августа такие займы выдают уже 4 банка: ЦентрКредит, АТФБанк, Сбербанк и Банк ВТБ. Подтвердили участие в программе еще 4 банка. В рамках данной программы условия выдачи кредита по ставкам и комиссиям на срок субсидирования фактически одинаковы у всех банков.

Конкуренция идет по срокам рассмотрения заявок на займ и ставке после срока субсидирования. Средний срок рассмотрения кредитной заявки составляет 7 дней. Самый быстрый процесс рассмотрения - в БЦК, занимает 2 рабочих дня. Максимальный срок составляет 10 дней.

Базовая ставка при получении субсидий по ипотеке одинакова у всех участников - 10% годовых, при завершении периода субсидирования ставки изменяются. Минимальную базовую ставку по кредиту в последующие после субсидирования 5 лет предлагает БЦК - 10% годовых, максимальную - ВТБ (15,50%).

На внедрение новых инструментов рынок среагировал активным ростом спроса. За июнь-июль портфель ипотечных займов увеличился на 24 миллиарда тенге до 1,02 триллиона тенге. Годовой рост рынка за июль 2017-2016 составил 15%. Ежегодно по программе «Нұрлы жер» будет выделяться 10 млрд тенге с целью субсидирования ставки вознаграждения по ипотечным займам, выдаваемым банками населению. По прогнозам это позволит охватить порядка 8 тысяч займов на сумму около 120 млрд тенге при покупке первичного жилья.

По информации, предоставленной КИК, на получение ипотеки по программе «Нұрлы жер» поступило 283 заявки на общую сумму более 2,8 млрд тенге.

При этом на сегодняшний день уже одобрено 247 заявок на сумму более 2,4 млрд тенге. Банками-участниками программы выдано 108 займов на 1 млрд тенге.

Наибольший объем одобренных заявок приходится на БЦК - 192 заявки, или 78% от общего количества. Из них выдано 145 займов.

Через Сбербанк одобрено 29 заявок (12%) по программе, из них выдано 3 займа. В АТФ Банк одобрено 20 заявок (8%), выдано 7 займов.

В Банке ВТБ одобрено 3 заявки, выдан 1 займ. Кроме того, ЖССБ также планирует выдать 3 займа на приобретение индивидуальных жилых домов.