Новые назначения в акимате Павлодарской области

Руководителем управления здравоохранения Павлодарской области назначен Ораз Мукашев, а региональное управление координации занятости о социальных программ возглавил Кайрат Нурмагамбетов. Об этом стало известно на аппаратном совещании в областном акимате.

Назначенцев представил аким Павлодарской области Булат Бакауов. Ораз Мукашев, возглавивший облздрав, в разные годы был врачом Павлодарской городской больницы №2, областной больницы им. Султанова, главным специалистом и начальником отдела департамента здравоохранения, возглавлял больницу №2. До назначения на должность он занимал должность директора Павлодарского областного кардиологического центра.

- Перед вами ставится задача по выполнению запланированных индикаторов программы «Саламатты Казахстана», а также необходимо активизировать работу по внедрению в области обязательного медицинского страхования, - обратился к Оразу Мукашеву глава региона. - Сегодня очень важно привлечь частные инвестиции в систему здравоохранения, что улучшит материально-техническое оснащение и повысит качество оказываемых медицинских услуг.

Управление координации занятости и социальных программ возглавил Кайрат Нурмагамбетов. До этого он занимал пост руководителя отдела соцзащиты Павлодара.

- Необходимо усилить работу в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, наладить работу центров занятости в городах и районах, - заявил Булат Бакауов. - Нужно активизировать работу с акимами по переселению граждан из южных регионов Казахстана.

Также на совещании сообщили о назначении на должность замруководителя аппарата Бауржана Капенова. До назначения он был руководителеморганизационно-инспекторского отдела аппарата акима области и был рекомендован к повышению аттестационной комиссией.