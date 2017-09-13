В ВКО сотрудники прокуратуры получают практические навыки расследования уголовных дел

Обучение длится не менее одного месяца и происходит на базе Управления спецпрокуроров.

С июля 2017 года в области все уголовные дела о пытках, о превышениях полномочий сотрудниками органов расследуются Управлением специальных прокуроров. Разработаны регламент и алгоритм действий при поступлении заявлений о преступлениях, соответствующие Стамбульскому протоколу. Учитывая, что значительная их часть совершается в отдалённых от областного центра населённых пунктах, принято решение обучать расследованию сотрудников городских и районных прокуратур, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ВКО.





Обучение длится не менее одного месяца и происходит на базе Управления спецпрокуроров. Помимо теоретической подготовки, сотрудники получают практические навыки расследования конкретных уголовных дел в составе следственных групп.





9 августа прокурором области заслушаны отчёты о стажировании четырёх сотрудников.





Масалимов Тимур: Ранее я работал в надзоре за законностью в социально-экономической сфере, поэтому не часто приходилось сталкиваться с уголовным процессом. Сейчас это моя повседневная работа. Считаю стажирование чрезвычайно полезным, поскольку для того, чтобы осуществлять полноценный надзор, необходимо самому уметь расследовать дела.





Турдубеков Талгат: Очень волновался, когда меня включили в состав следственной группы по расследованию пыток. Впервые мне пришлось допрашивать потерпевших, свидетелей лично. Это очень отличается от допроса участников процесса в суде, ведь здесь ты сам составляешь протокол, задаёшь вопросы. Признаться, почувствовав себя в «шкуре» следователя, я теперь по-другому отношусь к результатам их труда – уголовным делам.





С принятием нового Закона «О прокуратуре» мы сконцентрировались на уголовном процессе. Здесь жизненно необходимы практические навыки расследования. Их отсутствие мы восполняем посредством стажирования. Это постоянный процесс. Планируем обучить каждого сотрудника. По возвращении на рабочие места, сотрудники будут, конечно же, на голову выше своих коллег и, надеюсь, покажут отличные результаты, - заключил прокурор ВКО Игембаев Кусаин Абзалбекович.



