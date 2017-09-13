Комитет Сената рассмотрел законопроект о ратификации Соглашения между государствами-членами ЕАЭС

На расширенном заседании Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента рассмотрен проект Закона «О ратификации Соглашения о перемещении служебного и гражданского оружия между государствами-членами Евразийского экономического союза». Соглашение регулирует отношения, связанные с перемещением и внутренним транзитом служебного и гражданского оружия, а также направлено на взаимодействие между компетентными органами государств - членов Евразийского экономического союза по вопросам, связанным с государственным контролем за перемещением и внутренним транзитом. Документом регламентирован перечень случаев перемещения и внутреннего транзита служебного и гражданского оружия, установлен обязательный разрешительный порядок на основании единого документа по форме, утвержденной Евразийской экономической комиссией (ЕЭК). Ратификация Соглашения позволит упростить перемещение данного вида оружия на территории стран-участниц ЕАЭС, а именно режима выдачи и сокращения сроков выдачи разрешительных документов для ввоза и вывоза оружия. Документ передан на рассмотрение Палаты.