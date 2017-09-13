Как отметили национальный День семьи алматинцы

В ходе акции проводились консультация населения по повышению уровня знаний о здоровом питании, занятий физической активностью детей и родителей, по вопросам семейных традиций.

ТОО «Алматинский городской центр формирования здорового образа жизни», с участием городской поликлиники №36, при поддержке аппарата акима Наурызбайского района Алматы, в целях реализации Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016-2019 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 15 января 2016 года №176, 11 сентября 2017 года, 11:00 провели акцию приуроченный в честь празднования Национального Дня семьи с девизом: «Семья, образование и благосостояние!» на территории поликлиники №36 адрес: мкр. Шугла,340, передает Алматинский городской центр формированния здорового образа жизни.





Цель: повышение информированности населения об охране здоровья, в том числе репродуктивного мужчин и женщин, привитие навыков ответственного безопасного поведения по отношению к своему здоровью и здоровью близких, а также создание условий для рождения здоровых детей.









Семья – это самый распространенный вид социальной организации и вместе с тем один из фундаментальных институтов общества. В семье закладываются генетические, биологические и социальные основы здоровья. Хорошо функционирующая семья прививает ребенку привычки и навыки бережного отношения к нему, формирует понятие о правильном питании, режиме труда и отдыха, а также о том, что может быть вредным для здоровья. Влияние семьи на здоровье проявляется на протяжении всей жизни человека. Семья как живой, подвижный организм чутко реагирует на все изменения, происходящие в обществе.





В ходе акции проводились консультация населения по повышению уровня знаний о здоровом питании, занятий физической активностью детей и родителей, по вопросам семейных традиций, флеш-мобы, развивающие игры: познай шахматы, Бои сумо футбол, коза дойная для детей, конкурсы рисунков на асфальте, конкурс поделок, конкурс талантов, викторины на тему: «Здоровое питание и физическая активность – основа здорового образа жизни» и т.д., активные участники с награждены призами от Алматинского центра формирования здорового образа жизни.









Также, специалистами среди населения проведены разъяснительные работы по вопросу внедрения обязательного социального медицинского страхования, определение своей поликлиники по месту прикрепления и своего статуса и раздача инфографических материалов по основным вопросам ОСМС: «Правила прикрепления», «Как платить страховку», «Как пользоваться медицинскими услугами в рамках ОСМС» «Различия пакета ГОМБ и ОСМС». Мероприятием охвачена более 350 человек, из-них 12 человек с ограниченными возможностями, розданы информационно-образовательные материалы 450 штук по внедрению ОСМС и по аспектам ЗОЖ.

Фото: Алматинский городской центр формированния здорового образа жизни



























