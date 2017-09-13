Соцсети отреагировали мемами на новые продукты Apple
13 сентября 2017, 11:07
Apple официально представила три новых iPhone
Представители корпорации Apple в ходе традиционной осенней презентации представили три новых модели iPhone — iPhone 8, iPhone 8 Plus и юбилейную версию смартфона — iPhone X, сообщает Life.ru.
Вся презентация в одном фото. #iPhone8#iPhoneX#AppleEventpic.twitter.com/m24HK3gFSf— Black Lotus (@Pain__Chaos) 12 сентября 2017 г.
"Когда ты покупаешь iPhone X, и камера не узнаёт тебя без мейк-апа"
Ор выше гор????????????#iPhoneX#AppleEvent#GameofThronespic.twitter.com/FrKrPkxhoX— Vlad Lysenko (@vladiklysenkoo) 12 сентября 2017 г.
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