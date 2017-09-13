Общественные деятели Астаны призвали поддержать инициативу Елбасы

Переход на латинский алфавит – наш всесторонне обдуманный, свободный и спокойный выбор как независимого государства.

Сегодня под председательством заместителя акима города Астаны Ермека Аманшаева прошло заседание по обсуждению вопроса перехода казахского алфавита с кириллицы на латинский в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру». По итогам заседания собравшиеся обратились к казахстанцам поддержать инициативы Елбасы, передает официальный интернет-ресурс города Астаны.





В заседании по обсуждению вопроса перехода казахского алфавита на латинский приняли участие общественные деятели республики, города Астаны, представители неправительственных организаций, Управления образования, члены Ассамблеи народа Казахстана, активная молодежь столицы.









– Путь к национальному самосознанию, духовному и экономическому развитию Казахстана проходит через создание нового казахского алфавита. Конечно, существуют разные мнения по этому поводу. Есть люди, которые против. Однако каждый гражданин Казахстана должен понимать, что переход на латиницу – путь к слиянию с мировой цивилизацией, – сказал заместитель акима города Астаны Ермек Аманшаев.





По окончании заседания участники мероприятия единогласно обратились поддержать инициативы Елбасы Нурсултана Назарбаева о переходе алфавита государственного языка на латинскую графику в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру».









В обращении представители интеллигентного общества города Астаны, руководители неправительственных организаций, члены Ассамблеи народа Казахстана, активная молодежь столицы призывают весь народ Казахстана единогласно поддержать важную и историческую инициативу и принять активное участие в реализации намеченной цели.





«Переход на латинский алфавит – наш всесторонне обдуманный, свободный и спокойный выбор как независимого государства, который отвечает современным требованиям. Этот выбор – уверенный шаг к тому, чтобы сохранилась специфическая природа языка, к дальнейшему его развитию, гармоничному вхождению языка в мировое информационное пространство и большой размах для будущего успешного развития молодежи.









Мы, участники сегодняшнего заседания, представители интеллигентного общества столицы, руководители неправительственных организаций, члены Ассамблеи народа Казахстана, активная молодежь Астаны, поддерживая дальновидную политику Елбасы, его программные задачи перехода государственного языка на латинский алфавит, призываем весь народ Казахстана единогласно поддержать важную и историческую инициативу и принять активное участие в реализации намеченной цели!» – говорится в обращении.



