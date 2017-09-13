В Казахстане «договориться» при прохождении техосмотра больше не получится

Главная проблема техосмотра после его перехода от МВД к частным компаниям — корректность данных. Результаты осмотра можно было изменять или вообще вносить самостоятельно, не загоняя машину на стенд за допоплату. Теперь систему отправки информации с оборудования на диагностических стендах центров в единую базу данных заменили, исключив возможность вмешательства операторов





Ранее каких-либо серьёзных требований к программному обеспечению, устанавливаемому в центрах ТО, не существовало. Компании могли приобретать ПО у каких угодно разработчиков. Главное, чтобы в компьютер поступали данные со стендов и отправлялись в Единую информационную систему обязательного технического осмотра.





При этом цифры можно было легко подкорректировать в нужную сторону. Подобное положение дел играло на руку коррупционерам, собиравшим деньги с автовладельцев, а по казахстанским дорогам продолжали ездить едва ли не аварийные машины, рассказали корреспонденту kolesa.kz в Управлении контроля на автомобильном транспорте Комитета транспорта МИР РК.