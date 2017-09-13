Доллар продают уже по 343 тенге
13 сентября 2017, 11:19
Нацвалюта на утренних торгах подешевела еще на 2,17 тенге.
По итогам утренней торговой сессии на Казахстанской фондовой бирже (KASE средневзвешенный курс доллара США составил 340,84 тенге (+2,17 тенге), сообщает Zakon.kz.
При этом объем торгов составил 85 млн долларов (+20 100 тыс. USD).
В торгах приняли участие 25 членов валютного рынка KASE.
По данным Kurs.kz, в обменниках доллар покупают/продают по 341,5-343 тенге.
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