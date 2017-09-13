В США предлагают сделать бессрочным закон о негласной слежке

Министерство юстиции США предлагает навсегда узаконить электронное наблюдение за гражданами.

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс (Jefferson Session) и Директор национальной разведки Дэниел Коутс (Daniel Coats) предложили бессрочно продлить действие закона, позволяющего негласно вести электронную слежку за гражданами. Действие соответствующих поправок в законе истекает в конце 2017 года. Данная мера призвана защитить граждан США от угрозы мирового терроризма и противодействовать иностранным разведывательным службам. Соответствующее письмо опубликовано на сайте Министерства юстиции США.

VII поправка Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки (Foreign Intelligence Surveillance Act, FISA) позволяет разведывательным службам собирать важную информацию о расположенных за пределами США международных террористах, киберпреступниках, отдельных лицах и структурах, занимающихся распространением оружия массового поражения, и других важных целях. Согласно параграфу 702 FISA, Генеральный прокурор и Директор национальной разведки вправе санкционировать слежку за лицами, не являющихся гражданами США или находящихся за пределами страны, если они владеют информацией, представляющей интерес для внешней разведки.

Деятельность американских спецслужб в данной сфере подвергается жесткой критике со стороны общественности и других государств. Согласно материалам, обнародованным бывшим подрядчиком ЦРУ Эдвардом Сноуденом, силовые структуры и разведка США, руководствуясь данным актом, осуществляли тотальную слежку, в том числе и за лидерами других стран.