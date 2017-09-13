Энтони Джошуа: «Геннадий Головкин – убийца, у него больше шансов»

«GGG – идущий вперед. У него столько же нокаутов и побед, как у Майка Тайсона на данном этапе карьеры, так что можно увидеть схожие черты. GGG – убийца, но с другой стороны есть «Канело», который хорошо развился спустя годы. Мне нравится «Канело». Нравится, как он себя преподносит, если мы говорим о боксерских навыках. И будет хорошо, если он победит, но... Я думаю, что, когда ты сталкиваешься с кем-то вроде GGG, кто сфокусирован только на одном – убить или быть убитым, у него больше шансов. Я хочу увидеть «Канело» победителем, но ему нужно думать о том, как держаться подальше от GGG и ускользать от мощных ударов. Это не только физический, но и бой характеров. Так что шансы здесь – 50 на 50», – приводят слова Джошуа Vesti.kz.