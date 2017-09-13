Ущерб от стихии подсчитывают в Восточном Казахстане

«Также срыв кровли произошел в этом же районе, но в районном центре Кокпекты, где сорвало кровлю с двухэтажного жилого дома, площадью 60 кв. метров. Жертв и пострадавших нет, - подчеркнула А.Скляр. - Пока сведений из других районов не поступало».





Между тем восточноказахстанцы в социальных сетях делятся фотографиями, фиксирующими снесенные кровли в других районах области.





В Риддере сорванные металлические конструкции повредили автомобили. В Усть-Каменогорске падающие крупные части деревьев создали заторы на дорогах и оборвали электропровода. До поздней ночи службы ВК РЭК восстанавливали энергоснабжение в ряде микрорайонов.







