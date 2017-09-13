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Ущерб от стихии подсчитывают в Восточном Казахстане

13 сентября 2017, 11:44

Накануне мощный ветер сорвал крышу с больницы в ВКО.

Службы по чрезвычайным ситуациям региона подсчитывают нанесенный грозой с сильным ветром ущерб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как уже сообщалось, накануне вечером на регион обрушилась гроза с сильным ветром. Наиболее сильные порывы шквального ветра зафиксированы в селе Самарское Кокпектинского района. Там порывы ветра достигали 34 метров в секунду.

«На телефон службы 112 поступила информация, что со здания межрайонной больницы села Самарское ветер сорвал кровлю, площадью 600 квадратных метров», - сообщила пресс-секретарь ДЧС Анастасия Скляр.



«Также срыв кровли произошел в этом же районе, но в районном центре Кокпекты, где сорвало кровлю с двухэтажного жилого дома, площадью 60 кв. метров. Жертв и пострадавших нет, - подчеркнула А.Скляр. - Пока сведений из других районов не поступало».

Между тем восточноказахстанцы в социальных сетях делятся фотографиями, фиксирующими снесенные кровли в других районах области.

В Риддере сорванные металлические конструкции повредили автомобили. В Усть-Каменогорске падающие крупные части деревьев создали заторы на дорогах и оборвали электропровода. До поздней ночи службы ВК РЭК восстанавливали энергоснабжение в ряде микрорайонов.



Как отмечают в ЧС, сообщение о штормовом предупреждении получили накануне разгула стихии все жители области. Метеослужбы информировали об усилении ветра до 28 метров в секунду, сильном ливне с грозой и заморозках.



Людмила Малько
Фото с сайта inform.kz

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